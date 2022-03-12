Советник Зеленского сообщил о замороженных для Киева российских $300 млрд

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в эфире телеканала "Украина 24"с утверждением, что для Украины странами Запада уже зарезервированы замороженные средства ЦБ РФ в сумме якобы свыше $300 млрд, сообщило агентство ПРАЙМ.

С подобными высказываниями выступал и первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин. Он утверждал , что киевские власти вместе с западными партнёрами заняты разработкой механизма конфискации арестованных в связи с санкциями 415 млрд долларов Банка России.

Ранее Устенко, выступая на вебинаре на платформе Peterson Institute for International, сообщил, что на Украине, по предварительной оценке, были уничтожены активы на $100 млрд. По словам Устенко, финансирования лишились дороги, мосты, больницы, не было закуплено разное оборудование. Он также напомнил, что Украина — небогатая страна, и посетовал, что в результате событий в ходе боевых действий было уничтожено дорогостоящее медицинское оборудование, предназначенное для лечения тяжёлых пациентов.

При этом Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил €2 млрд на ликвидацию последствий кризиса на Украине. В сообщении финансового института говорится, что эти средства выделены на помощь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим в результате конфликта.