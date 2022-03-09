В Европе выделили €2 млрд для помощи Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил €2 млрд на ликвидацию последствий кризиса на Украине
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:47, 09 марта 2022
Европейский банк реконструкции и развитияФото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил €2 млрд на ликвидацию последствий кризиса на Украине. В сообщении финансового института говорится, что эти средства выделены на помощь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим в результате конфликта, пишет РИА Новости.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о первоначальном пакете мер на сумму €2 млрд. <...> Банк также взял на себя обязательства сделать всё, что в его силах, для восстановления страны, когда позволят условия, — говорится в сообщении.
Средства предоставят в кратчайшие сроки для помощи украинским компаниям. В частности помощь окажут в виде отсроченных кредитов, поддержки ликвидности и финансирования торговых операций.
Ранее в американском конгрессе приняли решение о выделении в 2022 финансовом году правительству страны $1,5 трлн, в том числе $13,6 млрд на помощь Украине. Деньги также пойдут на защиту США от «возможных кибератак со стороны России».