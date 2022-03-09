В Европе выделили €2 млрд для помощи Украине

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В американском конгрессе приняли решение о выделении в 2022 финансовом году правительству страны $1,5 трлн, в том числе $13,6 млрд на помощь Украине, сообщило Reuters. Средства также пойдут на защиту США от возможных кибератак со стороны России.

Это двухпартийное соглашение поможет нам решить многие из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся дома и за рубежом: от пандемии COVID-19 до ситуации на Украине, а также необходимости снизить расходы...