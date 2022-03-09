Конгресс США выделит $13,6 млрд на помощь Украине

В американском конгрессе приняли решение о выделении в 2022 финансовом году правительству страны $1,5 трлн, в том числе $13,6 млрд на помощь Украине, сообщило Reuters. Средства также пойдут на защиту США от возможных кибератак со стороны России.

Это двухпартийное соглашение поможет нам решить многие из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся дома и за рубежом: от пандемии COVID-19 до ситуации на Украине, а также необходимости снизить расходы для трудолюбивых американских семей, — передаёт агентство.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил €2 млрд на ликвидацию последствий кризиса на Украине. Эти средства выделены на помощь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим в результате конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Соединённые Штаты Америки де-факто объявили и ведут экономическую войну против России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил на заседании кабмина, что правительство разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций. Власти намерены поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства.

Кроме того, руководство страны будет мониторить стоимость наиболее социально значимых продуктов питания, в том числе цены на хлеб.