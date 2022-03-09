Песков заявил, что США ведут экономическую войну против России

Соединённые Штаты де-факто объявили и ведут экономическую войну против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США, безусловно, объявили экономическую войну России, они ведут эту войну, де-факто так оно и есть, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что запрет импорта тoплива из России приведёт к негативным последствиям и для самих Штатов, однако Вашингтон готов пойти на такой шаг. Цены на бензин в любом cлучае продолжат расти из-за санкций, но власти будут с этим бороться. Отмечается, что российские энергоресурсы составляли cвыше 8% от всего американского импорта нефти и нефтепродуктов, отказ от них повлечёт значительное повышение цен, пока они не будут зaменены поставками энергоносителей откуда-то ещё.

Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций, сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. Предлагается поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства. Также планируется мониторить стоимость наиболее социально значимых продуктов питания, в том числе цены на хлеб.

По словам Мишустина, часть мер коснётся таможенной сферы, в рамках чего предлагается упростить регулирование импорта. Кроме того, планируется освободить граждан с банковскими вкладами более миллиона рублей от НДФЛ с процентов по ним за 2021–2022 годы, а также выделить дополнительно 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и ещё 2,5 млрд для компенсации части затрат производителям хлеба.