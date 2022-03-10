Советник Зеленского: Украина потеряла активов на $100 млрд

На Украине, по предварительной оценке, были уничтожены активы на $100 млрд, заявил советник президента страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, выступая на вебинаре на платформе Peterson Institute for International, передаёт РИА Новости.

По самым предварительным оценкам, которые есть в нашем офисе, мы уже потеряли или активы, которые уже были уничтожены, — их оценка составляет примерно $100 млрд. Это очень приблизительные оценки того, что мы уже потеряли, — сказал он.

По словам Устенко, финансирования лишились дороги, мосты, больницы, не было закуплено разное оборудование. Он также напомнил, что Украина — небогатая страна, и посетовал, что в результате событий в ходе боевых действий было уничтожено дорогостоящее медицинское оборудование, предназначенное для лечения тяжёлых пациентов.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил €2 млрд на ликвидацию последствий кризиса на Украине. В сообщении финансового института говорится, что эти средства выделены на помощь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим в результате конфликта.