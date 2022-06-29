Соглашение Турции, Швеции и Финляндии назвали «успехом Вашингтона» Политолог Дюрре назвал соглашение Турции, Швеции и Финляндии «успехом Вашингтона»

Трехсторонний меморандум, подписанный министрами иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции на саммите в Мадриде, согласно которому Анкара поддержит приглашение этих стран в НАТО, не является неожиданностью, заявил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, это событие можно оценивать как дипломатическую победу Анкары, так и выигрыш со стороны Стокгольма и Хельсинки, но сам спикер настаивает, что это успех Вашингтона. Во многом на такой исход повлиял телефонный звонок президента США Джо Байдена турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Дюрре полагает, что в конце концов Турция должна была найти общий язык с Финляндией и Швецией, потому что Анкаре нет резона вечно тянуть резину и усложнять отношения с Западом, а Швеции и Финляндии нужно было идти хотя бы на словесные уступки, которые Эрдоган может продать своему электорату как некий успех на международной арене.

Исходя из этой логики, такой конец был ожидаем. Однако формулировки членства Финляндии и Швеции очень неоднозначные, нет четкого разъяснения, в каких именно моментах они идут на уступки Турции. Общими словами разъяснено отношение, что Рабочая партия Курдистана (РПК) является террористической организацией, хотя они и так ее признавали. Пока формулировки «начнем переговоры». Это можно воспринимать как дипломатический успех Турции, но также легко можно говорить о дипломатическом успехе Швеции и Финляндии, но, мне, кажется, это успех Вашингтона. За день до этой встречи Байден впервые за долгое время позвонил Эрдогану. Я думаю, все, что произошло на саммите, заключается в их телефонном разговоре. Определяющим стал этот звонок, — считает Дюрре.

Он добавил, что в турецком обществе оценивают этот трехсторонний меморандум как успех.

28 июня начался саммит НАТО в Мадриде. В ходе него состоялись переговоры Эрдогана с финским коллегой Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. В результате министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум.

Ранее Эрдоган настоял на том, что Анкара не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиции республики не будут учтены. Турция выступала против вступления этих стран в Альянс по ряду причин, основной из которых является поддержка Стокгольмом и Хельсинки РПК.