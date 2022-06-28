Турция согласилась поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО Канцелярия финского президента: Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Hakan Akgun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила канцелярия финского президента Саули Ниинистё. Отмечается, что конкретные шаги по вступлению этих стран в Альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней.

28 июня начался саммит НАТО в Мадриде. В ходе него состоялись переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с финским коллегой Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Они длились более двух часов.

Министры иностранных дел наших стран подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, — говорится в сообщении.

В канцелярии финского лидера подчеркнули, что «это решение теперь неизбежно».

Турецкая сторона по результатам переговоров сообщила, что Скандинавские страны взяли на себя обязанность полностью отказать в поддержке РПК (Рабочая партия Курдистана), YPG и FETO, которые Турция считает террористическими организациями.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что совместный меморандум Турции, Швеции и Финляндии о сотрудничестве в сфере безопасности будет опубликован в ближайшее время.

Ранее Эрдоган настоял на том, что Анкара не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиции республики не будут учтены. Турция выступала против вступления этих стран в Альянс по ряду причин, основной из которых является поддержка Стокгольмом и Хельсинки РПК. Республика призывала кандидатов на присоединение к Блоку немедленно прекратить поддержку РПК.