СМИ сообщили о задержании замначальника Генштаба ВС Армении

Замначальника генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Степана Галстяна задержали по делу о поставках в армию не отвечающих техническим требованиям вооружений, сообщает газета «Грапарк». Как известно, ранее Галстян был допрошен по нашумевшему делу о поставке некачественных боеприпасов.

В данный момент проводится обыск в квартире заместителя начальника генерального штаба ВС Армении Степана Галстяна. Он задержан, — пишет издание.

Ранее Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил бывшего министра обороны Давида Тонояна, возглавлявшего оборонное ведомство во время карабахской войны, в хищении денежных средств в особо крупных размерах и представил ходатайство в суд о его аресте. Обвиняемый подозревается в хищении порядка 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн). Вместе с Тонояном также задержан торговец оружием Давид Галстян.

Экс-глава Министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку 20 ноября прошлого года. На этом посту его сменил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян, который в 1999-м и ​2000 году занимал должность министра обороны. Руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна была частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян.

В ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Карабах вошли российские миротворцы, которые теперь следят за режимом прекращения огня.