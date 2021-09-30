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СМИ сообщили о задержании замначальника Генштаба ВС Армении

14:36, 01 октября 2021
СМИ сообщили о задержании замначальника Генштаба ВС Армении Степан Галстян Фото: mil.am
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Замначальника генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Степана Галстяна задержали по делу о поставках в армию не отвечающих техническим требованиям вооружений, сообщает газета «Грапарк». Как известно, ранее Галстян был допрошен по нашумевшему делу о поставке некачественных боеприпасов.

В данный момент проводится обыск в квартире заместителя начальника генерального штаба ВС Армении Степана Галстяна. Он задержан,пишет издание.

Ранее Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил бывшего министра обороны Давида Тонояна, возглавлявшего оборонное ведомство во время карабахской войны, в хищении денежных средств в особо крупных размерах и представил ходатайство в суд о его аресте. Обвиняемый подозревается в хищении порядка 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн). Вместе с Тонояном также задержан торговец оружием Давид Галстян.

Экс-глава Министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку 20 ноября прошлого года. На этом посту его сменил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян, который в 1999-м и ​2000 году занимал должность министра обороны. Руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна была частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян.

В ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Карабах вошли российские миротворцы, которые теперь следят за режимом прекращения огня.

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