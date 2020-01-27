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Глава Турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан тайно встречался с главой спецподразделения «Кудс» Касемом Сулеймани в Тегеране в 2014 году.

Встреча прошла на парковке, вдали от посторонних глаз и сотрудников турецкого посольства, сообщает Nordic Monitor со ссылкой на работавшего в иранской столице дипломата. Она состоялась в конце января шесть лет назад, во время визита в Иран нынешнего президента Турции, в то время премьера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фидан, по словам собеседника портала, встречался с Сулеймани, чтобы проинформировать его о политике турецкого правительства.

Как писал NEWS.ru, глава специального подразделения «Кудс» Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и другие высокопоставленные иранские военные были убиты 3 января 2020 года в ходе спецоперации Соединённых Штатов в районе багдадского аэропорта. За действиями американских военных наблюдал лично президент США Дональд Трамп. Политик на встрече со спонсорами Республиканской партии рассказал, что ему регулярно докладывали о действиях Сулеймани, его прибытии в аэропорт в Ираке и встрече с аль-Мухандисом.