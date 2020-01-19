https://static.news.ru/photo/685ac092-3acd-11ea-95e2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: SHEALAH_CRAIGHEAD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп лично следил за операцией американских военных в Багдаде, в ходе которой был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Об этом американский лидер рассказал на встрече со спонсорами Республиканской партии. Он пояснил, что ему регулярно докладывали о действиях Сулеймани, его прибытии в аэропорт Багдада и встрече с заместителем главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом.

Кроме того, хозяин Белого дома прослушивал радиопереговоры, которые вели военные в ходе операции. В частности, сообщение о том, что Сулеймани и аль-Мухандис едут в одном бронированном автомобиле, обратный отсчёт до ракетного удара и звук взрыва.

Затем вдруг — бум. Они готовы, сэр, — цитирует Трампа CNN.

Сулеймани был убит 3 января. В Тегеране пообещали отомстить США за его смерть, и 8 января был нанесён ракетный удар по американским военным объектам в Ираке. Как писал NEWS.ru, замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что американцы не стали отвечать на этот обстрел, опасаясь «ещё более серьёзных» последствий.