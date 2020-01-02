https://static.news.ru/photo/7544baae-2ddc-11ea-b6f2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство обороны США заявило, что иранский генерал Касем Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в ведомстве назвали «решительными оборонительными действиями».

Она была проведена с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону», сообщает РИА Новости.

Также в Пентагоне возложили на Сулеймани ответственность за нападения на базы коалиции в Ираке и на американское посольство в Багдаде.

США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших людей и наши интересы повсюду в мире, — говорится в заявлении Пентагона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за убийства Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.