Министерство обороны США заявило, что иранский генерал Касем Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в ведомстве назвали «решительными оборонительными действиями».
Она была проведена с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону»,
Также в Пентагоне возложили на Сулеймани ответственность за нападения на базы коалиции в Ираке и на американское посольство в Багдаде.
США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших людей и наши интересы повсюду в мире, — говорится в заявлении Пентагона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за убийства Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.
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