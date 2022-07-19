Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьёзных подвижек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. При этом в агентстве отметили, что в отношении следующего раунда переговоров в Стамбуле существуют определённые технические вопросы.
Там серьёзные подвижки есть, — заявил собеседник агентства.
При этом он не смог назвать дату очередной встречи в Стамбуле, поскольку там возникли «технические вопросы».
13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсудили возможности создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договорённость о прекращении огня по пути следования кораблей. Кроме того, турецкие военно-морские силы будут проверять прибывающие на Украину суда, чтобы не допустить контрабанды оружия.
Также сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 19 июля в Тегеране обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов.