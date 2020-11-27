СМИ назвали вероятную кандидатуру нового главы Пентагона

Считающий себя победителем выборов президента США Джо Байден может выдвинуть на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина, который ранее был главой Центрального командования Вооружённых сил Соединенных Штатов (CENTCOM).
Как
В то же время, как отмечает Axios, на портфель министра обороны США претендуют также бывший глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США при бараке Обаме Джей Джонсон, сенатор-демократ от Иллинойса Тэмми Дакуорт, потерявшая обе ноги в Ираке в 2014 году, и экс-заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.
Как сообщал NEWS.ru, ранее первый заместитель постпреда России при ООН Василия Небензи Дмитрий Полянский прокомментировал возможное назначение Линды Томас-Гринфилд постпредом США при ООН. По его словам, даже если оно случится, то в работе российской делегации с американскими коллегами изменений не произойдёт.