Заместитель Небензи оценил кандидатуру вероятного постпреда США при ООН

https://static.news.ru/photo/d0bddd18-2dfc-11eb-a683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/Global Look Press

Возможное назначение Линды Томас-Гринфилд постпредом США при ООН вызвало ничем не оправданный ажиотаж, но даже если оно случится, то в работе российской делегации с американскими коллегами изменений не произойдёт, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Журналисты ранее попросили дипломата прокомментировать смену нынешнего постпреда США Келли Крафт на кандидатуру, выдвинутую демократом Джо Байденом — Линду Томас-Гринфилд. Полянский отметил, что отношения между делегациями России и США при этом не изменятся.

Не совсем понятно, честно говоря, чем такой ажиотаж вызван. Мы работали и будем работать нормально с любым американским постпредом, — ответил дипломат.

Он добавил, что у российской делегации в Нью-Йорке всегда были «нормальные» рабочие отношения и общение с Ники Хейли, которая была постпредом США при ООН до Келли Крафт. С действующим постпредом, по словам Полянского, отношения также рабочие, а контакты на человеческом уровне «поддерживались всегда».

Контакт будет и с новым постпредом, во всяком случае, все что от нас зависит, мы для этого сделаем, — сказал Полянский.

Как сообщал NEWS.ru, 13 ноября американская газета Washington Post допустила, что возможным новым постпредом США при ООН станет бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу выборы президента в 2016 году.