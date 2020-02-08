https://static.news.ru/photo/40646268-4b7c-11ea-b1bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

В Бразилию из китайского города Ухань вернулись 34 гражданина этой страны.

Два самолёта, зафрахтованные правительством Бразилии с 34 бразильцами, прибыли <...> на базу в Анаполисе, штат Гояс, из Ухани, — сообщило издание Cooperante.

Отмечается, что эвакуированные граждане пройдут карантин в расположении авиабазы, откуда в случае подозрения на заболевание могут быть вертолётами доставлены в военные госпитали столицы страны Бразилиа. Пока в республике нет ни одного случая заболевания коронавирусом, но как минимум анализы восьми человек проверяются на его наличие.

Как писал NEWS.ru ранее, ВКС России эвакуировали из Китая более 140 россиян. О планах по транспортировке российских граждан сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На данный момент с ними работают врачи и психологи.