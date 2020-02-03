Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах по эвакуации 133 граждан России из Китая. Операция будет проведена с помощью сил ВКС.
Транспортировка российских граждан запланирована на 3–5 февраля. Пункты для эвакуации будут определены позднее.
На сегодняшний день число заболевших пневмонией в Китае, которая вызвана коронавирусом, составляет 17 тысяч 205 человек. Правительство КНР приняло решение приостановить чартерные рейсы в Россию. Помимо этого, введён запрет на ввоз экзотических животных.
NEWS.ru писал ранее, что МИД Китая обвинил США в нагнетании паники вокруг ситуации с коронавирусом. Также власти КНР призвали мировое сообщество к объективности.
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