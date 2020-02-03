https://static.news.ru/photo/c6da6632-4689-11ea-8208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Zheng/XinHua/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах по эвакуации 133 граждан России из Китая. Операция будет проведена с помощью сил ВКС.

Транспортировка российских граждан запланирована на 3–5 февраля. Пункты для эвакуации будут определены позднее.

На сегодняшний день число заболевших пневмонией в Китае, которая вызвана коронавирусом, составляет 17 тысяч 205 человек. Правительство КНР приняло решение приостановить чартерные рейсы в Россию. Помимо этого, введён запрет на ввоз экзотических животных.

NEWS.ru писал ранее, что МИД Китая обвинил США в нагнетании паники вокруг ситуации с коронавирусом. Также власти КНР призвали мировое сообщество к объективности.