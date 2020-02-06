https://static.news.ru/photo/f69afc16-48b3-11ea-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сандурская Софья/АГН «Москва»

Все граждане РФ и иностранцы, эвакуированные 5 февраля из китайского города Ухань и помещённые на карантин под Тюменью, находятся в нормальном состоянии.

Об этом сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.

Все россияне и иностранцы <…> чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось, — говорится в сообщении.

О планах по эвакуации российских граждан сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Силы ВКС должны были доставить на территорию России 133 человека. Однако им удалось вернуть более 140.

Как ранее писал NEWS.ru, гражданка России, которую эвакуировали из китайского города Ухань, подробно рассказала о возвращении домой в своём Instagram-аккаунте.