Семь человек погибли при стрельбе в хостеле в ЮАР

Фото: Guillaume Pinon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Семь человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в хостеле в городе Умлази Южно-Африканской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. Мотив произошедшего неизвестен. По информации правоохранителей, инцидент произошел, когда мужчины употребляли алкоголь.

По данным полиции Умлази, 3 июня девять мужчин в возрасте от 20 до 40 лет употребляли алкоголь в комнате хостела, когда неизвестные вооруженные люди открыли по ним огонь, после чего скрылись с места происшествия. Семь пострадавших скончались на месте, двое с тяжелыми травмами были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Полиция начала расследование происшествия.

Ранее сообщалось о том, что трое мужчин попали в больницу с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в волгоградском кафе. Инцидент произошел вечером 2 июня. Применению огнестрела предшествовал конфликт между компанией мужчин. Известно, что оружием воспользовался лишь один человек.

Также сообщалось о стрельбе в спортивном клубе Красноярска. По свидетельствам очевидцев, неизвестный стрелял из оружия и требовал у администратора зала денег. При задержании злоумышленника выяснилось, что пистолет был игрушечным, а свой поступок он назвал шуткой.