Сейсмолог: землетрясения в Турции могут вызвать толчки в Крыму и на Кавказе Сейсмолог Николаева: землетрясения в Турции могут вызвать толчки в Крыму и на Кавказе

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Некоторые эксперты сошлись во мнении, что крупное землетрясение в Турции может спровоцировать аналогичные ситуации в соседних сегментах той же зоны разломов, рассказала ФБА «Экономика сегодня» сейсмолог Анна Николаева. Она пояснила, что Крым входит в тот же сейсмический пояс, что и Турция. Более того, там ежегодно фиксируются толчки магнитудой до 5. Землетрясения почувствовали и в Сочи, они также возможны на Кавказе, подчеркнула ученый. По ее словам, в этих регионах возможно усиление сейсмической активности, однако дать точные предсказания, где и когда могут произойти толчки, нельзя.

В теории может произойти все что угодно. И да, наш Крым, например, входит в тот же сейсмический пояс, что и турецкие регионы <...>. То же самое и с Сочи: ведь отголоски турецких толчков почувствовали и там. Поэтому, да: землетрясения быть могут, но хочется верить, что даже если такое произойдет, то они будут не такими разрушительными, — пояснила Николаева.

Ученые допускают, что из-за землетрясения в Турции небольшие подземные толчки могут случиться на Кавказе, уточнила сейсмолог. Она пояснила, что аравийская тектоническая плита наползла на Восточно-Европейскую платформу, за которой следуют Армения и Азербайджан.

Итальянский вулканолог Карло Дольони ранее рассказал, что землетрясение в Турции привело к тектоническим сдвигам. По его словам, Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в сторону Анатолийской плиты. Эксперт пояснил, что это «как если бы Турция сдвинулась на юго-запад». Ученый отметил, что общая величина разлома составила как минимум 150 км.