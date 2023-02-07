Землетрясение в Турции привело к тектоническим сдвигам, пишет EADaily со ссылкой на итальянского вулканолога Карло Дольони. По его словам, Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в сторону Анатолийской плиты. Эксперт пояснил, что это «как если бы Турция сдвинулась на юго-запад». Ученый отметил, что общая величина разлома составила как минимум 150 км.

Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в направлении северо-восток — юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой. Это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад, — пояснил Дольони.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 км от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Вице-президент Турции Фуат Октай уточнил, что число погибших превысило 3,4 тысячи человек. По его сведениям, более 20 тысяч получили ранения и травмы.

Геофизик Сергей Пулинец позднее заявил, что в Турции после сильнейшего землетрясения возможны новые подземные толчки магнитудой 6,0, но с каждым днем их сила будет уменьшаться. По его словам, всего Ближнего Востока эта ситуация не коснется, так как такие крупные землетрясения происходят очень редко. В самой же Турции подземные толчки разной степени активности могут наблюдаться в течение недели.

Дом, разрушенный в результате землетрясения магнитудой 7,7

Фото: Anas Alkharboutli/dpa

Дом, разрушенный в результате землетрясения магнитудой 7,7

Спасательные работы после смертоносного землетрясения в провинции Хама, центральная часть Сирии

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua

Спасательные работы после смертоносного землетрясения в провинции Хама, центральная часть Сирии

Простые сирийцы вместе с членами «Белых касок» спасают людей, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием

Фото: Anas Alkharboutli/dpa

Простые сирийцы вместе с членами «Белых касок» спасают людей, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием

Спасатели проводят операцию по спасению людей, оказавшихся под завалами в турецком Газиантепе после землетрясения

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency

Спасатели проводят операцию по спасению людей, оказавшихся под завалами в турецком Газиантепе после землетрясения

Спасатели проводят операцию по спасению людей, оказавшихся под завалами в турецком Газиантепе после землетрясения

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency

Спасатели проводят операцию по спасению людей, оказавшихся под завалами в турецком Газиантепе после землетрясения

Спасатели пытаются спасти выживших под завалами на юго-востоке Турции

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency

Спасатели пытаются спасти выживших под завалами на юго-востоке Турции

Спасатели пытаются спасти выживших под завалами на юго-востоке Турции

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency

Спасатели пытаются спасти выживших под завалами на юго-востоке Турции

Турецкие спасательные команды пытаются добраться до жителей, застрявших в рухнувших зданиях в Диярбакыре

Фото: Ahmet Yukus/Keystone Press Agency

Турецкие спасательные команды пытаются добраться до жителей, застрявших в рухнувших зданиях в Диярбакыре

Спасательные команды пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившихся зданий в Искендеруне в Хатае на юго-востоке Турции.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Спасательные команды пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившихся зданий в Искендеруне в Хатае на юго-востоке Турции.

Спасательные команды пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке внутри разрушенных зданий в Искендеруне в Хатае на юго-востоке Турции.

Фото: Mehmet Antakyali/Keystone Press Agency

Спасательные команды пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке внутри разрушенных зданий в Искендеруне в Хатае на юго-востоке Турции.

Спасательные команды пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке внутри разрушенных зданий в Искендеруне в Хатае, на юго-востоке Турции.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Спасательные команды пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке внутри разрушенных зданий в Искендеруне в Хатае, на юго-востоке Турции.

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Фото: DENIZ TEKIN/EPA/ТАСС

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Фото: AP/TASS

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Дом, разрушенный в результате землетресения магнитудой 7,7 баллов. Число жертв выросло до 912 человек, число пострадавших около 5,4 тыс.

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua

Дом, разрушенный в результате землетресения магнитудой 7,7 баллов. Число жертв выросло до 912 человек, число пострадавших около 5,4 тыс.

Дом, разрушенный в результате землетресения магнитудой 7,7 баллов. Число жертв выросло до 912 человек, число пострадавших около 5,4 тыс.

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua

Дом, разрушенный в результате землетресения магнитудой 7,7 баллов. Число жертв выросло до 912 человек, число пострадавших около 5,4 тыс.

Сирийские гражданские лица и члены «Белых касок» спасают людей, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием после землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Сирии

Фото: Anas Alkharboutli/dpa

Сирийские гражданские лица и члены «Белых касок» спасают людей, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием после землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Сирии

Люди несут девочку, пострадавшую в результате землетрясения в турецком городе Диярбакыр. Разрушительное землетрясение с магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.

Фото: Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости

Люди несут девочку, пострадавшую в результате землетрясения в турецком городе Диярбакыр. Разрушительное землетрясение с магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов.

 