Вулканолог рассказал о тектонических сдвигах после землетрясения в Турции Вулканолог Дольони: из-за землетрясения в Турции Аравийская плита сдвинулась на три метра

Фото: Caglar Ozkay/Keystone Press Agency/Global Look Press

Землетрясение в Турции привело к тектоническим сдвигам, пишет EADaily со ссылкой на итальянского вулканолога Карло Дольони. По его словам, Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в сторону Анатолийской плиты. Эксперт пояснил, что это «как если бы Турция сдвинулась на юго-запад». Ученый отметил, что общая величина разлома составила как минимум 150 км.

Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в направлении северо-восток — юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой. Это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад, — пояснил Дольони.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 км от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Вице-президент Турции Фуат Октай уточнил, что число погибших превысило 3,4 тысячи человек. По его сведениям, более 20 тысяч получили ранения и травмы.

Геофизик Сергей Пулинец позднее заявил, что в Турции после сильнейшего землетрясения возможны новые подземные толчки магнитудой 6,0, но с каждым днем их сила будет уменьшаться. По его словам, всего Ближнего Востока эта ситуация не коснется, так как такие крупные землетрясения происходят очень редко. В самой же Турции подземные толчки разной степени активности могут наблюдаться в течение недели.