Землетрясение в Турции привело к тектоническим сдвигам, пишет EADaily со ссылкой на итальянского вулканолога Карло Дольони. По его словам, Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в сторону Анатолийской плиты. Эксперт пояснил, что это «как если бы Турция сдвинулась на юго-запад». Ученый отметил, что общая величина разлома составила как минимум 150 км.
Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в направлении северо-восток — юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой. Это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад, — пояснил Дольони.
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 км от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Вице-президент Турции Фуат Октай уточнил, что число погибших превысило 3,4 тысячи человек. По его сведениям, более 20 тысяч получили ранения и травмы.
Геофизик Сергей Пулинец позднее заявил, что в Турции после сильнейшего землетрясения возможны новые подземные толчки магнитудой 6,0, но с каждым днем их сила будет уменьшаться. По его словам, всего Ближнего Востока эта ситуация не коснется, так как такие крупные землетрясения происходят очень редко. В самой же Турции подземные толчки разной степени активности могут наблюдаться в течение недели.
Фото: Ammar Safarjalani/XinHua
Спасательные работы после смертоносного землетрясения в провинции Хама, центральная часть Сирии
Фото: Anas Alkharboutli/dpa
Простые сирийцы вместе с членами «Белых касок» спасают людей, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием
Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency
Спасатели проводят операцию по спасению людей, оказавшихся под завалами в турецком Газиантепе после землетрясения
Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency
Спасатели проводят операцию по спасению людей, оказавшихся под завалами в турецком Газиантепе после землетрясения
Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency
Спасатели пытаются спасти выживших под завалами на юго-востоке Турции
Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency
Спасатели пытаются спасти выживших под завалами на юго-востоке Турции
Фото: Ahmet Yukus/Keystone Press Agency
Турецкие спасательные команды пытаются добраться до жителей, застрявших в рухнувших зданиях в Диярбакыре
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Спасательные команды пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившихся зданий в Искендеруне в Хатае на юго-востоке Турции.
Фото: Mehmet Antakyali/Keystone Press Agency
Спасательные команды пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке внутри разрушенных зданий в Искендеруне в Хатае на юго-востоке Турции.
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Спасательные команды пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке внутри разрушенных зданий в Искендеруне в Хатае, на юго-востоке Турции.
Фото: Ammar Safarjalani/XinHua
Дом, разрушенный в результате землетресения магнитудой 7,7 баллов. Число жертв выросло до 912 человек, число пострадавших около 5,4 тыс.
Фото: Ammar Safarjalani/XinHua
Дом, разрушенный в результате землетресения магнитудой 7,7 баллов. Число жертв выросло до 912 человек, число пострадавших около 5,4 тыс.
Фото: Anas Alkharboutli/dpa
Сирийские гражданские лица и члены «Белых касок» спасают людей, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием после землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Сирии