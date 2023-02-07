Стало известно новое число погибших в результате землетрясения в Турции Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи человек

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи человек, заявил вице-президент страны Фуат Октай, передает CNN Turk. По его сведениям, более 20 тысяч получили ранения и травмы.

Всего у нас 3419 потерь, 20 534 раненых, — сказал Октай.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения.

Пострадала также соседняя Сирия. В числе тысяч жертв оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама.

Свою помощь в устранении последствий, а также спасении пострадавших предложил ряд стран, среди которых Россия, США, Украина, Казахстан, Азербайджан, Швеция, Италия, Израиль, Грузия и другие.