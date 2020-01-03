В 2019 году в отношениях России и Запада наметились как положительные, так и тревожные тенденции. С одной стороны, США и Россия вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, нанеся удар по системе контроля над вооружениями. С другой — на фоне разногласий с Соединёнными Штатами Европа начала посматривать в сторону Москвы в поисках противовеса американскому давлению. По оценкам экспертов, следующий год может принести России как новые санкции, так и неожиданный прорыв в отношениях с Западом.

В конце 2019 года США ввели санкции против компаний, прокладывающих российский газопровод «Северный поток — 2». Строительство на время приостановилось, однако «Газпром» дал понять, что проект так или иначе будет завершён. Скорее всего, тема трубопровода будет доминировать в риторике России и Запада по крайней мере в начале наступающего года.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что в минувшем году наметилось расхождение между США и Евросоюзом по вопросу антироссийских санкций. Эта тенденция, скорее всего, продолжится и в 2020-м.

По всей видимости, со стороны США мы будем наблюдать усиление санкционного давления. Вопрос, насколько оно будет значительным. Учитывая, что это будет год выборов, год нервозный, а Россия в США является привычным «мальчиком для битья», то, по крайней мере в Конгрессе, будут предприниматься попытки расширить санкции. Администрация Трампа будет этому вяло сопротивляться, но именно вяло — Трамп не хочет предстать в виде защитника Путина и тем более марионетки. Что же касается Европы, то здесь ситуация противоположная. Она пытается защитить свою независимость, мы видим это в её отношении к санкциям по «Северному потоку — 2». Европа надеется на то, что сдвинется с мёртвой точки вопрос урегулирования в Донбассе. Если это произойдёт, оппонентам РФ в Евросоюзе будет труднее удерживать европейский консенсус по сохранению санкций. Предполагаю, что уже в середине 2020-го дискуссия о смягчении санкционного режима станет более активной. Однако может произойти так, что европейские компании, не поддерживая американскую позицию, будут вынуждены де-факто присоединиться к санкциям, как это произошло в случае с Ираном. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД)

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Андрей Кортунов отметил, что возможность сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающего в феврале 2021 года, остаётся. Но пока серьёзного разговора на эту тему не ведётся.

Если договор не будет продлён, он может стать катализатором развала всего режима контроля над вооружениями, — предупредил Кортунов. — В 2020 году пройдёт обзорная конференция по нераспространению ядерного вооружения. Предыдущая конференция в 2015 году оказалась неудачной, и, если и эта будет такой же, не исключено, что вся система прекратит существование.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в свою очередь выразил надежду, что возможность вывести отношения России и США из тупика представится во время юбилейного парада Победы 9 мая. Трамп получил на него приглашение и, как уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, проявил к нему интерес.

Всё будет лучше, чем сейчас. Думаю, Трамп приедет на парад Победы в Москву, где пройдёт полномасштабный саммит. Там же с высокой вероятностью подпишут продление СНВ-3 и совместно с председателем КНР Си Цзиньпином и французским президентом Эммануэлем Макроном анонсируют запуск многосторонних переговоров по стратегической стабильности. До саммита, возможно, нормализуют ситуацию вокруг посольств и консульств. Новых американских санкций для России не будет, законопроект «санкций из ада» в нынешнем безумном виде не пройдёт. Ограничения коснутся Сирии, но это не так болезненно. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Владимир Фролов также допустил, что в 2020 году сможет обрести реальное воплощение инициатива по созданию совета «капитанов» российского и американского бизнеса — она обсуждалась ещё во время саммита Трампа и Путина в Хельсинки как один из шагов по нормализации двусторонних отношений. Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявлял, что первое заседание Делового консультационного совета России и США может пройти на Петербургском экономическом форуме.

Что же касается «санкций из ада», то речь идёт о законопроекте, предложенном американскими сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом. Документ предусматривает в том числе санкции против российского госдолга, энергетических проектов и кораблестроения. Проект долго лежал на полке, но в конце 2019 года был одобрен сенатским комитетом по международным отношениям. Это значит, что теперь он будет вынесен на голосование в двух палатах Конгресса и, если наберёт большинство голосов, ляжет на стол президенту. Этот пакет, пожалуй, главный санкционный вызов России в наступившем году.