Саакашвили три дня сидел между ящиками на пароме, чтобы вернуться в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили три дня сидел между ящиками на пароме, когда возвращался на родину. Об этом сообщил соратник политика и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава в эфире канала «Дождь» (включён в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Он также подтвердил, что тот приехал в Грузию на пароме.

Со слов Угулавы, Саакашвили вернулся паромом Одесса — Поти, там он просидел между ящиками три дня, после чего сограждане «впихнули его в трейлер» и увезли в Батуми. Как отметил мужчина, эти сведения он получил от адвокатов и депутатов парламента Грузии, которые посещают Саакашвили в тюрьме. По его мнению, возвращение Саакашвили в Грузию — это очень отважный шаг, который войдёт в историю.

Ранее сообщалось, что бывший грузинский лидер пересёк границу в вентиляционной кабине фуры. Прибыв в Поти, политик пересел в легковой автомобиль Элгуджи Цомая, который отвёз Саакашвили в Батуми.

Также стало известно, что Тбилисский городской суд арестовал двух подозреваемых, помогавших Михаилу Саакашвили передвигаться по стране. Местные СМИ сообщают, что задержанными являются работники потийского порта отец и сын Зураб и Шалва Цоцории.

Саакашвили был задержан в начале октября после прибытия на территорию Грузии. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны даже был заочно осуждён. Саакашвили покинул территорию Грузии в 2013 году. В Тбилиси неоднократно предупреждали бывшего главу государства о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся для него арестом и тюремным заключением.