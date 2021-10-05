В Грузии арестовали двух сообщников Саакашвили

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Большая война Запада с Россией может начаться уже в ближайшие один-два года. На это указывают действия министра обороны РФ Сергея Шойгу, который участвовал в сентябрьских выборах в Госдуму. Так считают авторы материала, опубликованного в финском издании Yle. Перевод приводит «ИноСМИ».

По мнению автора статьи, целью выборов было выражение поддержки действующей системе власти, а также её мировоззрению, прославляющему военную силу. Журналист указал на логику в том, что Шойгу стал главным кандидатом...