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В Грузии арестовали двух сообщников Саакашвили

16:17, 05 октября 2021
В Грузии арестовали двух сообщников Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Тбилисский городской суд арестовал двух подозреваемых, помогавших бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили передвигаться по стране. Их задержали в понедельник. Об этом заявил адвокат задержанных Георгий Гогинава, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что на данный момент подозреваемые пользуются правом молчания. Адвокат был готов к такому решению суда.

Что же касается меры пресечения, то мы на самом деле и не ожидали другого решения от суда, — сказал Гогинава.

По данным следствия, подозреваемые встретили Саакашвили в портовом городе Поти, затем повезли в одно из сёл края Самегрело — Земо Сванети. Местные СМИ сообщают, что задержанными являются работники потийского порта отец и сын Зураб и Шалва Цоцории.

Саакашвили был задержан в начале октября после прибытия на территорию Грузии. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны даже был заочно осуждён. Саакашвили покинул территорию Грузии в 2013 году. В Тбилиси неоднократно предупреждали бывшего главу государства о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся для него арестом и тюремным заключением. Рассмотрение одного из дел Саакашвили в суде назначено на 10 ноября. 

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