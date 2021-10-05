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Первое заседание суда по делу Саакашвили назначено на 10 ноября

14:34, 05 октября 2021
Первое заседание суда по делу Саакашвили назначено на 10 ноября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рассмотрение первого из дел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в суде назначено на 10 ноября. Об этом Sputnik Грузия сообщил адвокат политика Бека Басилая.

В отношении Саакашвили возбуждены сразу несколько уголовных дел. В заключении он держит голодовку и отказывается её прекращать, а его защита требует ускорить процесс.

Бывший глава Грузии обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела — в судебном производстве. 

Адвокат Саакашвили Бека Басилая во вторник рассказал, что прокуратура Грузии запретила Саакашвили звонить из тюрьмы и назвал это постановление абсурдным. 

Тем временем Саакашвили отказывается прекращать голодовку, заявил другой его адвокат Ника Гварамия, сославшись на письмо бывшего президента, сообщает «Грузия Online».

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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