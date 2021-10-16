Саакашвили стало трудно двигаться из-за голодовки

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику стало тяжело двигаться из-за голодовки. Он отметил, что вопрос с его госпитализацией нужно решить как можно быстрее, передаёт РИА Новости.

Медик посоветовал назначить консилиум врачей как можно скорее, чтобы обсудить дальнейшие действия. Консилиум назначен на 19 октября.

У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться. Необходимости в госпитализации в эти минуты нет. Но посмотрим, как будет дальше, — рассказал он.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

После задержания Саакашвили объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым. За время голодовки он похудел на 12 килограммов. При этом политик начал принимать мёд и натуральные соки. Кипшидзе уверял, что Саакашвили отказываться от голодовки не намерен, но в тюремной больнице политика обследовали, результаты не обнадёживающие.