Британские службы безопасности распорядились запретить продажу любых подводных аппаратов в Россию. Решение принято в связи с опасениями, что российская сторона использует иностранное оборудование для разведывательной деятельности — постановок закладок на глубоководные кабели, а в случае обострения обстановки — способна повредить стратегические линии коммуникации. По этой информации, российские субмарины в последнее время стали особенно активны вблизи Соединённого Королевства.

Сообщение о приказе на запрет поставок подводной техники и оборудования России публикует британское издание The Sun. Решение принято Министерством международной торговли по согласованию с силовыми ведомствами королевства. Согласно распоряжению, ни одной британской компании с этого момента не позволяется заниматься экспортом подводной техники, программного обеспечения и других технологий в РФ. В адресованном британским бизнесменам сообщении министерства говорится, что российский ВМФ развивает «определённые возможности», в спектр которых, по этим данным, входит «способность отслеживать, получать доступ и уничтожать подводные коммуникационные кабели».

Эти действия представляют риск для нашей нацбезопасности, и новые меры по увеличению контроля призваны снизить этот риск, — обращают внимание в ведомстве.

The Sun приводит следующие данные: 97% данных в мире передаётся при помощи подводных кабелей, которые проходят по дну океана. Именно от них зависит примерно $10 трлн различных финансовых транзакций. Военное командование Североатлантического альянса волнуется: в различных частях Атлантического океана Европу и Соединённые Штаты соединяют 18 основных коммуникационных кабелей, а Великобританию и материковую Европу — 16. Между Соединённым Королевством и Ирландией пролегают 12. В связи с этим есть опасения, что российские гидронавты могут нанести ущерб этим элементам инфраструктуры.

Мы ввели новый экспортный контроль, который даёт нам законные средства для предотвращения поставок оборудования, которое могло бы дать российскому правительству возможность доступа, удара или подделки подводных коммуникационных кабелей, — заявил анонимный источник The Sun в британском правительстве.

Ещё в 2017 году начальник британского штаба обороны Стюарт Пич предупредил , что Россия якобы может нанести «катастрофический» удар по экономике Соединённого Королевства, если примет решение «ударить» по коммуникационным и интернет-кабелям на глубине. В качестве косвенных доказательств таких интенций российской стороны европейские военачальники приводят темпы модернизации ВМФ России, растущую активность российских субмарин, их оснащение глубоководными аппаратами и готовность использовать средства информационной войны. Британия тогда обращала внимание на то, что российские подводные лодки всё чаще появляются в Северной Атлантике, в частности, в том районе океана, который пролегает между Гренландией, Исландией и Великобританией. Пич отмечает, что Великобритании и её союзникам по НАТО не хватает подводных лодок, кораблей и противолодочной авиации, чтобы поддерживать постоянную готовность.

Виталий Аньков/РИА Новости

В 2018 году число сообщений о том, что российская сторона активизировала свою подводную деятельность возле подводных кабелей, только увеличилось .

Несмотря на то, что спутниковая связь вполне пригодна для реализации жизненно важных задач, возможный массовый вывод из строя глубоководных кабелей может нанести ущерб веб-доступу, а это, в свою очередь, приведёт к серьезным побочным эффектам для экономики и финансового сектора. Также циркулировали предположения, что целью российских субмарин является кабельная сеть Пентагона DoDIN (Department Of Defense Information Network), по которой передаются секретные данные. Для её функционирования используются глубоководные коммуникации негражданского характера.

Старший консультант программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс высказывает предположение, что Россия не будет наносить удар по мировому веб-доступу, потому что экономические последствия могут затронуть российскую сторону, «однако это определённо тот сценарий, который они (российские власти — News.ru) практикуют». И если бы это случилось, ущерб был бы значительным, признают в экспертной среде.

Международные торговые и финансовые операции осуществляются по подводным кабелям. Экономический эффект будет огромным и немедленным, — говорит эксперт.

Джайлс считает, что российское руководство защищает себя от конфликтов, «стараясь уменьшить свою зависимость от нормального функционирования Интернета путём создания собственных параллельных систем», и просто репетирует то, что произойдет, если все Интернет-коммуникации просто-напросто выйдут из строя.