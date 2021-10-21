Россию обвинили в инфоатаках на узбекский язык

Главный редактор издания Rost24 Анора Содикова заявила, что государственные служащие Узбекистана не должны использовать русский язык. По её словам, Россия устраивает информационные атаки на узбекский язык.

Всё время, когда мы говорим про наш язык, начинаются информационные атаки со стороны России и наших местных русскоязычных журналистов, блогеров. И мы становимся жертвой, мы уже привыкли к этому, — заявила журналистка.

Содикова отметила, что чиновники никак не реагируют на нападки. По её словам, они только выгораживают российских блогеров.

При этом главред издания добавила, что не знает русского поэта Александра Пушкина, однако ей не нравится его творчество. Журналистка подчеркнула, что для общения с остальным миром, кроме узбекского, лучше использовать английский язык.

Ранее власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана указали на приоритетное использование узбекского языка по отношению к русскому. Об этом свидетельствуют соответствующие таблички, появившиеся в общественных местах.