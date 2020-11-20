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Прибалтийские страны расширили санкции против властей Белоруссии

15:18, 20 ноября 2020 12
Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение о расширении санкционного списка по Белоруссии. В перечень добавили 28 чиновников страны, сообщили в эстонском МИД.

Попавшие под ограничения люди не смогут посещать прибалтийские государства с 20 ноября 2020 года по 30 августа 2025 года. Таким образом общее число чиновников в санкционном списке государств увеличилось до 156, говорится на сайте ведомства.

Учитывая, что ситуация в Беларуси остается очень напряжённой и что власти оказывают всё большее давление на мирных протестующих, мы не можем спокойно наблюдать за происходящим. Санкции — это наш способ выразить нашу позицию, — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По данным дипломатов, попавшие под санкции чиновники сыграли ключевую роль в фальсификации результатов президентских выборов и применении насилия против мирных протестующих. Глава МИД напомнил, что 19 ноября призвал европейских коллег ввести дополнительные меры против представителей белорусской власти и включить в санкционные списки компании, поддерживающие режим Александра Лукашенко.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.

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