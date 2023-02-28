Россия и Китай договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии МИД КНР: Пекин и Москва договорились вместе защищать интересы безопасности в Азии

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии, на которых согласовали совместные действия для защиты интересов безопасности и развития региона, передает МИД КНР со ссылкой на прошедшие 27 февраля в Пекине переговоры. Директор Департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсун и директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников выступили сопредседателями консультаций.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Азиатском регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и пришли к общему мнению о необходимости укрепления связей и сотрудничества между Китаем и Россией в регионе.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе говорится в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновления мирных переговоров и снижения рисков ядерного конфликта, а также о защите гражданских лиц и военнопленных.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласен по меньшей мере с одним пунктом плана Китая. Речь идет о требовании об отмене односторонних санкций, уточнил он.