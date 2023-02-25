На Украине указали, чем их не устроила мирная программа Китая Кулеба: Украина не согласна с пунктом мирного плана Китая по отмене санкций

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом плана Китая по урегулированию конфлита между Москвой и Киевом. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитри Кулеба, его слова приводит «Украинская правда». Речь идет о требовании об отмене односторонних санкций.

Есть по крайней мере один элемент, с которым мы не согласны — об «односторонних санкциях». Мы считаем, что санкции — важный инструмент. Но в целом это интересный документ. Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы, — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что такого рода инициативы должны соответствовать резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины, принятой 23 февраля.

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь. В документ, в частности, включено требование о выводе российских войск с территории государства, а ответственность за начало конфликта полностью возлагается на Москву. Также в тексте содержатся призывы к сторонам соблюдать обязательства в отношении мирных граждан и военнопленных, подчеркивается необходимость «обеспечить ответственность за серьезные преступления против международного права, совершенные на территории Украины».

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.