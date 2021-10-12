Россия и Армения обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу со своим армянским коллегой Аршаком Карапетяном, в рамках которой обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщили на официальном сайте оборонного ведомства Армении. Ранее сообщалось о рабочем визите Карапетяна в Москву, цели и продолжительность визита в министерстве не раскрывались.

Отмечается , в ходе встречи стороны обсудили вопросы, которые касаются вопросов двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, ситуации на армяно-азербайджанской границе и региональной безопасности.

Ранее стало известно, что Карапетян приезжал в Нижегородскую область для наблюдения за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2021».

До этого он встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Москву он приезжал по приглашению российского коллеги. Министры обсуждали ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.