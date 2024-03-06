Российский Т-72Б3 уничтожил американский Abrams на СВО: как и где это было

Фото: МО РФ

На Авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил еще один американский Abrams, сообщили в Минобороны России. Как это произошло?

Как ВС РФ уничтожили очередной Abrams в зоне СВО

Вчера, 5 марта, первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов заявил, что российские военнослужащие из новосибирской бригады спецназа уничтожили под Авдеевкой третий по счету американский танк Abrams.

«Мне его командир написал. <...> Ударили Abrams <...>. Точным ударом, там расстояние — порядка шести километров до объекта, ночью бил», — сказал он.

На Авдеевском направлении экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams производства США, рассказали в российском военном ведомстве.

Также отмечается, что были ликвидированы самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

«Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них Abrams производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитно-ракетного комплекса „Бук“, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — сообщили в Минобороны РФ.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, как российскому танку удалось уничтожить американского оппонента.

«Abrams ничем не отличается ни от Leopard, ни от Challenger. Надо знать слабые места. Скорее всего, наш Т-72Б3 попал подкалиберным снарядом в уязвимую часть Abrams — это двигательный отсек — сверху он не прикрыт, а также место между корпусом и башней, если туда попасть, то башню сорвет. Также уязвим танк сверху, где толщина брони минимальна. А расстояние может быть разное — от 500 метров до 2,5 км. Скорее всего, „американца“ уничтожили именно подкалиберным снарядом. Пусть пылает, как и остальные западные хваленые танки, а их разносит снарядами прошлого года разработки», — заявил он.

Что известно о ликвидации первого Abrams в зоне СВО

26 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что на Авдеевском направлении с помощью беспилотника-камикадзе и ручного гранатомета был подбит первый Abrams.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Бойцы 15-й бригады поразили танк дроном-камикадзе и добили гранатометом. Сегодня операторы Zala выследили американский танк M1A2 Abrams на северо-западе от Авдеевки. Он ехал в Бердычах по улицам Центральной и Мира на северо-восток в сторону села Степового в 1,5 км от российских позиций», — говорилось в публикации.

Telegram-канал «Рыбарь» отмечал, что танк был оснащен системой динамической защиты BRAT. По неподтвержденной информации, экипаж танка остался жив.

27 февраля в Минобороны РФ подтвердили информацию об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении.

«Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30», — пояснили в ведомстве.

Когда уничтожили второй американский танк в зоне СВО

3 марта военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором видно второй уничтоженный Вооруженными силами России на Авдеевском направлении американский танк Abrams.

«Второй уничтоженный „Абрамс“ на Авдеевском направлении н. п Бердычи, который попал на видео», — подписал он свой пост.

Утром 4 марта военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности уничтожения американской боевой машины.

«Выяснил подробности уничтожения очередного „американца“. Изначально по „Абрамсу“ отработали из РПГ парни из 30-й мотострелковой бригады. Машина „разулась“ и застыла на месте. После чего по ней прицельно врезал с закрытой огневой позиции наш танк, для верности несколько подарунков сбросили с дронов, но „американец“ никак не хотел загораться. „Отконтролили“ „Упырями“ ребята из 15-й бригады, после чего „Абрамс“ потерял всякое желание к сопротивлению. <...> „И никто не геройствует. Потому как незачем. Спокойно жжем танки“ (цитата из к/ф „28 панфиловцев“)», — отметил Коц.

Также 4 марта в Минобороны РФ подтвердили уничтожение очередного Abrams.

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