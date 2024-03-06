Зеленская отказалась посетить выступление Байдена: при чем здесь Навальный

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что супруга главы государства Елена не планировала посетить выступление лидера США Джо Байдена в конгрессе из-за заранее спланированных мероприятий в графике. Что об этом известно, при чем тут Юлия Навальная?

Почему Зеленская отказалась слушать выступление Байдена

По информации газеты The Washington Post, супруга украинского лидера должна была находиться рядом с первой леди США Джилл Байден и вдовой Алексея Навального Юлией. Как отметили источники издания, «возможное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев».

Собеседники WP пояснили, что это связано в первую очередь с заявлением Навального о Крыме, которое он сделал в 2014 году. Тогда он призвал украинцев смириться с тем, что полуостров и дальше будет находиться в составе России.

«Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я тоже сильно советую не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины», — говорил Навальный.

Другой источник американской газеты сообщил, что отказ Елены Зеленской может быть связан с нежеланием украинского руководства «считаться слишком тесно связанным с Байденом». Владимир Зеленский не хочет «дальнейшей политизации» вопроса о предоставлении США военной помощи Киеву, говорится в материале.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Юлия Навальная

Что сказали в офисе президента Украины о ситуации с Зеленской

В офисе Зеленского заявили, что украинское посольство в Вашингтоне действительно получило приглашение для Елены Зеленской присутствовать на обращении Джо Байдена к нации, но из-за ранее запланированных мероприятий она его не посетит.

«Однако из-за запланированных мероприятий, в том числе запланированного визита в Киев с детьми из детского дома, первая леди, к сожалению, не сможет принять участие в мероприятии», — объяснили в офисе президента Украины.

Также пресс-секретарь Юлии Навальной Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) рассказала, что вдову оппозиционера также приглашали на выступление американского лидера, но она отказалась там присутствовать, так как «ей нужно время, чтобы прийти в себя».

Источник WP подчеркнул, что Белый дом, скорее всего, не проинформировал Киев о том, что Навальная решила не посещать данное мероприятие.

Фото: Jim LoScalzo/POOL/Global Look Press Джо Байден

Что рассказала политолог об отношении Украины к Навальному

Отказ Елены Зеленской от участия в мероприятии, где должна была присутствовать Юлия Навальная, в очередной раз демонстрирует разлад в отношениях Украины и российской несистемной оппозиции, заявила правозащитница политолог Лариса Шеслер.

По ее мнению, это началось после того, как Алексей Навальный признал Крым российской территорией и сравнил полуостров с «бутербродом с колбасой», который не надо возвращать «туда-сюда».

«Тогда на Украине это породило массу мемов и шуточек, а после смерти Навального их появилось еще больше. Более того, недавно какие-то кафе выпускали бутерброды и сэндвичи с именем Навального. Собственно, из-за слов о бутерброде украинские националисты резко негативно относятся к блогеру», — объяснила она в беседе с изданием «ВЗГЛЯД».

Читайте также:

Что известно об ударе по порту Одессы 6 марта: был ли сегодня там Зеленский

Магнитные бури сегодня, 6 марта: что завтра, какой силы, головные боли

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 6 марта, видео, фото