Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 6 марта, видео, фото

Фото: vk.com/club222748397

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале показала кадры совместного взвешивания панд Диндин и Катюши. Какие последние новости известны о маленьком животном сегодня?

Как Катюша и Диндин вместе взвешивались

На опубликованной видеозаписи запечатлено, как сотрудники зоопарка кормят Диндин различными лакомствами, чтобы загнать ее на весы, а Катюша не отстает ни на секунду от своей мамы.

В какой-то момент киперы переместили маму-панду на весы, и Катюша также последовала за ней, крутясь вокруг нее.

«Мам! Теперь мы будем делать все вместе. И масса у нас одна на двоих», — подписала видео Акулова.

Подписчики Акуловой в комментариях обратили внимание, что в большой вольер Катюша идти не хочет, но на тренингах от своей мамы не отходит и постоянно играется.

«Боже ты мой! Значит, в большой вольер мамочке Диндин нужно тащить дочку за хвостик, а на тренинге прямо не разлей вода. Розовенькая Катюшка, хитрая помпушка»;

«Коллективное взвешивание, классно. Розовая липучка, ни минуты маме не дает отдохнуть»;

«Сразу нужны обнимашки. Как только мама делом занялась с киперами, то Катюша даже про свою самостоятельность забыла. До этого сбегала от нее, не хотела в большой вольер забираться, а тут прям от мамы и не оторвать эту малышку. Очень милые кадры, конечно»;

«Весы не сломались от перевеса? Диндин просто золото! Как она сосредоточена на деле и ни на секунду не отвлекается на ребенка! Диндин запросто может работать воспитателем, аниматором или преподавателем в начальных классах! Продолжать деятельность, несмотря на висящие на теле гроздья детей, — талант», — писали пользователи Сети.

4 марта генеральный директор столичного зоопарка показала, как Диндин затаскивала Катюшу в большой вольер, которая практически не сопротивлялась, но очень быстро сбежала от нее обратно.

«Ну что, вышла? Вышла? Занесли», — написала Светлана Акулова.

Как панды общаются между собой

Зоологи из Университета штата Мичиган вместе с коллегами из Китая обнаружили, что панды общаются друг с другом, используя ароматическую маркировку, сообщает портал Ursus.

Ранее считалось, что панды обычно предпочитают одиночество и стараются избегать контактов с другими животными своего вида, но исследование показало, что они активно общаются между собой через пахучие метки на деревьях.

Ученые собрали данные о территориях с помеченными деревьями и проанализировали образцы ДНК из фекалий панд. Удалось выяснить, что они постоянно обмениваются сообщениями через метки на деревьях. Взрослые панды оставляют свои фекалии до 90 раз в день.

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