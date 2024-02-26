С днем первого «Абрамса»: кто и где уничтожил танк из США, будет ли премия?

Фото: Lance Cpl. Reine Whitaker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый американский танк M1 Abrams был подбит в зоне СВО неподалеку от Авдеевки. Где это произошло, кто его подбил, какая награда положена этим бойцам и как реагируют на уничтожение «лучшего танка в мире» на Западе?

Где подбили украинский Abrams

Американский танк Abrams M1A1 был замечен в районе Авдеевки в воскресенье. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, танк видели в селе Бердычи к северо-западу от освобожденного ВС РФ города, он направлялся в районе села Степовое и находился всего в 1,5 км от российских позиций. Известно, что танк принадлежит 47-й бригаде ВСУ «Магура».

26 февраля около 16:20 начали появляться сообщения, что Abrams был подбит на Авдеевском направлении. Российские бойцы подбили его с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета.

В Telegram распространились фотографии танка после пожара — у него взорвался боезапас, взрывом выбило панель над местом хранения боекомплекта. Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», танк был оснащен системой динамической защиты BRAT. По неподтвержденной информации, экипаж танка остался жив.

Информацию об уничтожении в зоне СВО первого танка Abrams около 17:00 подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кто подбил Abrams в зоне СВО

По информации Telegram-канала Mash, Abrams был подбит бойцами 15-й омсбр. Это единственное соединение в составе ВС РФ, которое официально имеет статус миротворцев. Ранее бригада принимала участие в грузино-абхазском конфликте и Карабахе.

По сообщениям Telegram-каналов, танк был подбит российским бойцом с позывным Коловрат. По другим — бойцом с позывным Рассвет.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как наградят бойцов, подбивших Abrams

Ранее российский актер Иван Охлобыстин обещал награду в 10 млн рублей тому российскому бойцу, который подобьет первый Abrams.

Кроме того, щедрые награды за «знаковую» технику с Запада, уничтоженную на Украине, обещали другие структуры. Так, уральская нефтегазовая компания «ФОРЭС» объявила награду 5 млн рублей за первый Abrams или Leopard 2 и по 0,5 млн за последующие. Министерство обороны официально платит премии в 0,2 млн за танк противника. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обещал платить 0,5 млн рублей уничтожившему танк и премии тем, кто ему помогал (однако эта награда распространяется только на участников СВО из Забайкалья).

Что говорят на Западе о подбитом танке Abrams

Военные блогеры и пользователи соцсетей на Западе обратили внимание на сообщения об уничтожении первого Abrams. В соцсети X (Twitter) обсуждают, почему «лучший танк в мире» оказалось так легко уничтожить.

«Русские, получается, уничтожили каждый существующий танк стран НАТО. Дорогие игрушки, которые никогда не видали настоящей войны», — пишет Ales.

Указывают на главный недостаток бронирования танков Abrams, который делает их уязвимыми, — всего 40 мм брони на крыше и задней части башни (в сравнении до 1100 мм на лбу башни и до 750 мм на лбу корпуса)

«У Abrams практически нет брони сверху, это объективно один из самых слабых танков в этом отношении, и это делает его очень слабым против FPV-дронов и ракет ПТУР», — пишет Fanf666.

«Отправляйте F-16! Нужно еще новых игрушек, чтобы их сжечь», — смеются блогеры в X (Twitter).

Компания «ФОРЭС» также обещала награду в 15 млн рублей за первое уничтожение самолета F-15 или F-16, если они будут поставлены на Украину.

Пользователи напомнили также, что Abrams вовсе не является непобедимым танком. Значительное количество таких боевых машин были подбиты в Йемене и Ираке. Военкор Александр Коц отметил, что ВС Ирака уничтожили 23 Abrams во время операции «Буря в пустыне» и еще более 100 во время Иракской войны. Позже бойцы движения «Ансар Аллах» (хуситы) уничтожили более 40 танков Abrams ВС Саудовской Аравии в Йемене.

Сколько танков Abrams осталось у Украины

Официально США объявили, что поставят ВСУ 31 танк Abrams. Стоимость боевых машин оценивается в $400 млн. Были отправлены экспортные варианты боевых машин, без брони из обедненного урана.

Ряд Telegram-каналов сообщал, что почти все Abrams были отозваны в Германию из-за сложностей эксплуатации, недостатка комплектующих и опасений за репутацию боевой машины.

Власти России негативно оценили поставку американских танков ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что они «горят так же, как и все остальные».

Какую еще технику Запада впервые уничтожили в СВО

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что 26 февраля также было подтверждено первое в ходе СВО уничтожение поставленной Швецией самоходной гаубицы калибра 155 мм Archer. Она была уничтожена ударным беспилотником «Ланцет».

«Archer называли самым точным и современным орудием НАТО. На Украину восемь единиц попали в конце ноября — начале декабря прошлого года и предварительно применялись в районе Кременной», — указывает Telegram-канал SHOT.

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