Второй уничтоженный на Авдеевском направлении Abrams попал на видео

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором видно второй уничтоженный Вооруженными силами России на Авдеевском направлении американский танк Abrams. По словам репортера, сейчас их может быть больше.

26 февраля около 16:20 начали появляться сообщения, что российские бойцы подбили первый Abrams на Авдеевском направлении. Военные уничтожили его с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, танк видели в селе Бердычи к северо-западу от освобожденного ВС РФ города, он направлялся в районе села Степовое и находился всего в 1,5 км от российских позиций. Известно, что танк принадлежит 47-й бригаде ВСУ «Магура».

По информации Telegram-канала Mash, Abrams был подбит бойцами 15-й ОМСБр. Это единственное соединение в составе ВС РФ, которое официально имеет статус миротворцев. Ранее бригада принимала участие в грузино-абхазском конфликте и Карабахе. По сообщениям Telegram-каналов, танк был подбит российским бойцом с позывным Коловрат. По другим — бойцом с позывным Рассвет.