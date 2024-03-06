Минобороны РФ подтвердило уничтожение танка Abrams под Авдеевкой МО РФ: танк Abrams под Авдеевкой уничтожен с первого выстрела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Снаряды для танка Т-72Б3

Американский танк M1 Abrams, состоявший на вооружении ВСУ, был уничтожен на Авдеевском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, сделал это экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого же выстрела.

Abrams производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела на Авдеевском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее об уничтожении третьего танка Abrams рассказал первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов. По его словам, сделали это военнослужащие из новосибирской бригады спецназа. А именно — военный из Новосибирска со званием Героя России.

По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, Вооруженные силы Украины перебросили на Авдеевское направление не менее пяти этих танков, три из которых уже вывели из строя. По его словам, эффективность таких бронемашин была переоценена. Российские военные доказали это делом, считает он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что американские танки недолго будут ездить по российской земле. По его словам, вся западная техника рано или поздно уничтожается.