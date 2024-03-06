«Это плохо»: Песков об американских танках на территории РФ Песков заявил, что США воюют против России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Соединенные Штаты воюют против России, заявил на марафоне «Знание.Первые» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, по территории РФ ездят американские танки, передает РИА Новости.

Америка воюет против нас, она воюет. Танки США ездят по территории Российской Федерации, это плохо, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что танки «ездят до какого-то момента». Потом, продолжил Песков, западная техника неизменно уничтожается.

Представитель Кремля также заявил, что президенту России Владимиру Путину докладывают об уничтожении американских танков Abrams в зоне проведения спецоперации и вообще о значимых успехах ВС РФ. По словам Пескова, глава государства обладает всей полнотой информации, его держат в курсе онлайн.

Ранее Песков обратил внимание на опасность «рутинизации» темы ядерного конфликта. Он отметил, что ядерная война — это последнее, «прощальное средство», а рассуждения Запада на этот счет являются безответственными.

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Запад своими действиями приближается к «ядерной преисподней». Парламентарий заявил, что, преследуя «химерическую» цель в виде победы Украины, западное руководство приближает глобальную катастрофу.