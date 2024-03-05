«Ядерная преисподняя»: Пушков о том, как Запад приближает катастрофу Пушков заявил, что Запад своими действиями приближается к «ядерной преисподней»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Запад своими действиями приближается к «ядерной преисподней», считает сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он заявил, что, преследуя «химерическую» цель в виде победы Украины, западное руководство приближает ядерную катастрофу.

В наши дни западное общественное мнение, некогда восприимчивое к угрозе самому своему существованию, выглядит парализованным силой инерции, антироссийской пропагандой и непониманием опасности происходящего. Самое опасное, что нынешние западные руководители, особенно родившиеся после 1975 года, в силу слабости политического интеллекта и недостатка фантазии убеждены, что угроза ядерной войны минимальна, при этом делая все для того, чтобы сделать ее максимальной, — написал сенатор.

По его словам, западное руководство, преследуя «химерические, недостижимые цели типа обеспечить победу Украины», не понимает последствий своих действий. Ситуацию, как считает Пушков, усугубляют местные «ястребы» и журналисты, призывающие дать Киеву ракеты большой дальности и направить на Украину западные войска.

А тем временем угроза ядерной войны их стараниями растет с каждым днем. Но на Западе слепые продолжают вести слепых к ядерной преисподней, — заключил Пушков.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что главной угрозой для мирового сообщества является возможность ядерного конфликта. Он отметил, что шансы такого исхода гораздо выше, чем во время Карибского кризиса. Зампред Совбеза подчеркнул, что как человек, который в какой-то момент имел в распоряжении «известный чемодан с ядерным оружием», он понимает, насколько эта угроза существенна. По его словам, сейчас очень тонка разделительная линия между существующим конфликтом и его переходом уже на другой уровень.