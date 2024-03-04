«Мы не сумасшедшие»: Медведев высказался об опасности ядерного конфликта Медведев: главной угрозой в мире является возможность ядерного конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Главной угрозой для мирового сообщества является возможность ядерного конфликта, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Выступая на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, он отметил, что шансы такого исхода гораздо выше, чем во время Карибского кризиса, слова политика передает корреспондент NEWS.ru.

Дело в том, что главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, как это банально ни прозвучит. И эта угроза во сто крат круче, как я уже сказал в своем выступлении, чем в 1962 году во время Карибского кризиса. Но давайте признаемся по-честному, мы же тогда с Соединенными Штатами не воевали, только мерились возможностями. Не более того. А сейчас они воюют с нами, — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что как человек, который в какой-то момент имел в распоряжении «известный чемодан с ядерным оружием», он понимает, насколько эта угроза существенна. По его словам, сейчас очень тонка разделительная линия между существующим конфликтом и его переходом уже на другой уровень.

Да, мы не сумасшедшие, конечно. Но у нас есть специальный документ, основы нашего ядерного сдерживания. И в этом документе прямо указаны случаи, когда мы обязаны отвечать именно так... Об этом наши недруги не должны забывать, — заключил Медведев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае, если Германия ударит по Крымскому мосту. Он отметил, что военная доктрина РФ опирается на оборонную стратегию и страна станет использовать серьезное вооружение лишь в ответ на посягательства на независимость или территориальную целостность.