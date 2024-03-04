В Кремле рассказали, знает ли Путин об уничтожении танков Abrams Песков: Путину докладывают об уничтожении танков Abrams на Украине

Фото: Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Abrams

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину докладывают об уничтожении американских танков Abrams в зоне СВО и вообще значимых успехах ВС РФ, передает ТАСС. Он добавил, что глава государства обладает всей полнотой информации, его держат в курсе онлайн.

Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. О таких примечательных успехах наших военных конечно же ему докладывают. Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации, — заявил Песков.

По информации Telegram-канала Mash, 3 марта второй Abrams был подбит бойцами 15-й ОМСБр. Это единственное соединение в составе ВС РФ, которое официально имеет статус миротворцев. Ранее бригада принимала участие в грузино-абхазском конфликте и Карабахе. По сообщениям Telegram-каналов, танк был подбит российским бойцом с позывным Коловрат. По другим — бойцом с позывным Рассвет.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что уничтоженный под Авдеевкой американский танк Abrams был сначала обездвижен РПГ бойцами 30 мотострелковой бригады, после чего по нему выстрелил российский танк, и лишь потом его добили беспилотниками дроноводы из 15-й бригады. Также он говорил, что уничтожение второго танка M1A1 Abrams с помощью БПЛА говорит о том, что российские военные «уделывают» НАТО по критерию «эффективность — стоимость».