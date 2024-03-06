«Прощальное средство»: Песков напомнил Западу об опасности ядерной войны Песков назвал безответственными рассуждения стран Запада о ядерной войне

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Дмитрий Песков

Ядерная война — это «последнее, прощальное средство», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время марафона «Знание.Первые». Рассуждения Запада на этот счет он назвал безответственными. Также представитель Кремля заявил об опасной «рутинизации» этой темы, пишет ТАСС. По его словам, люди должны бояться ядерной войны на уровне инстинкта самосохранения.

Ядерная война — последнее, прощальное средство. Поэтому все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, США, — это крайне безответственно, — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объекты США в Северной Европе станут законными целями России в случае размещения там ядерного оружия. Так она прокомментировала заявление президента Финляндии Александера Стубба о важности наличия сил ядерного сдерживания у республики. По словам Захаровой, подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы для России.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Запад своими действиями приближается к «ядерной преисподней». По его словам, преследуя «химерическую» цель в виде победы Украины, западное руководство приближает ядерную катастрофу.