«Три уже уничтожены»: Пушилин раскрыл, сколько танков Abrams осталось у ВСУ Пушилин: ВСУ перебросили под Авдеевку пять танков Abrams

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Вооруженные силы Украины перебросили на Авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, сообщил РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, три из них уже были уничтожены. Глава региона отметил, что эффективность американских танков была переоценена. Российские военные доказали это делом, считает он.

Информация, действительно, Министерством обороны озвучена, что три танка [Abrams] уничтожены. По нашим данным, на Авдеевское направление было переброшено по меньшей мере пять танков. Удалось ли из этих трех подбитых уже вывезти на нашу территорию, у меня такой информации пока нет, — рассказал Пушилин.

Вместе с тем глава ДНР подчеркнул, что «Абрамсы» нельзя считать бесполезными танками, которые не представляют угрозу. Вооруженные силы России просто умеют справляться с такими вызовами, подытожил Пушилин.

Ранее первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов сообщил, что российские военнослужащие из новосибирской бригады спецназа уничтожили под Авдеевкой третий по счету американский танк Abrams. По его словам, технику поразил военнослужащий из Новосибирска со званием Героя России.