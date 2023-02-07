Российский дипломат назвала виновных в мировом продовольственном кризисе Евстигнеева: продовольственный кризис связан с курсом крупнейших экономик мира и санкциями

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ООН последовательно предупреждала о «голоде библейского масштаба» с 2020 года. Таким образом, нынешний продовольственный кризис связан не с действиями России, он вытекает из курса крупнейших экономик мира и односторонних рестрикций. Такое мнение высказала в ходе выступления на Генассамблее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. Ее слова приводит РИА Новости.

О «голоде библейских масштабов» ООН последовательно говорит с 2020 года. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что корни современного продовольственного кризиса уходят во времена, предшествующие событиям 2022 года, но некоторые западные государства по-прежнему продолжают голословно обвинять во всем Россию, — заявила Евстигнеева.

По ее словам, резко возникший в 2022 году дефицит продовольствия и удобрений связан с курсом крупнейших экономик Запада, а также с односторонними рестрикциями, «подрывающими экспорт сельхозпродукции и энергоносителей», что привело «к слому отлаженных цепочек поставок, кризису стоимости жизни».

Она также упомянула о соглашениях, заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года. Российский дипломат заявила, что в настоящее время продолжают умалчиваться результаты выполнения второго документа о нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. По словам Евстигнеевой, объясняется это тем, что «результатов особо нет».

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН заключили так называемую зерновую сделку, в рамках которой предполагается вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Договор истекал 18 ноября, при этом предполагалась автоматическая пролонгация на 120 дней при отсутствии возражений у участников сделки. При этом сделка является частью пакетного соглашения, по которому предусматривается в том числе разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам Москвы, эта часть договора выполнена не была.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество России и Турции по доставке продовольствия нуждающимся странам «беспокоит некоторые круги». По его словам, переговоры на эту тему он ведет лично с Владимиром Путиным.

В свою очередь польские депутаты Европарламента Адам Ярубас, Ярослав Калиновский и Кшиштоф Гетьман в своем обращении к Еврокомиссии заявили, что сложившаяся в Европе ситуация из-за поставок украинского зерна угрожает продовольственной безопасности ЕС и подрывает жизнеспособность местного сельского хозяйства. Как уточнили парламентарии, опасность заключается в нецелевом использованием импортируемого зерна.