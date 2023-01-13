Евродепутаты сочли поставки украинского зерна угрозой для ЕС Евродепутаты сочли поставки украинского зерна угрозой продовольственной безопасности ЕС

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Сложившаяся в Европе ситуация из-за поставок украинского зерна угрожает продовольственной безопасности ЕС и подрывает жизнеспособность местного сельского хозяйства, заявили польские депутаты Европарламента Адам Ярубас, Ярослав Калиновский и Кшиштоф Гетьман в своем обращении к Еврокомиссии. Как уточнили парламентарии, опасность заключается в нецелевым использованием импортируемого зерна, пишет Lenta.ru.

Это подрывает жизнеспособность европейского сельского хозяйства, которое имеет основополагающее значение для продовольственной безопасности как ЕС, так и стран, в которые мы экспортируем, — заявили евродепутаты.

Парламентарии обратились к Еврокомиссии с вопросом, отслеживает ли она неправомерное использование украинского зерна и что она делает, чтобы пресечь его утечки. Помимо того, они высказали предложение, что Еврокомиссия могла бы ввести депозиты за украинскую сельхозпродукцию, которые будут возвращаться после того, как она покинет ЕС.

Глава Минсельхоза Турции Вахит Киришч ранее рассказал, что из портов Украины в беднейшие страны доставляется небольшая часть продовольствия в рамках зерновой сделки. Всего вывезено около 17 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна, и лишь 5,4% из этого объема направлено нуждающимся государствам, отметил министр.