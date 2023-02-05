Эрдоган рассказал о работе с Путиным по зерновой сделке Эрдоган заявил, что его работа с Путиным по продбезопасности «беспокоит некоторых людей»

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Тайип Эрдоган

Сотрудничество России и Турции по доставке продовольствия нуждающимся странам «беспокоит некоторые круги», передает РИА Новости слова турецкого президента Тайипа Эрдогана. По его словам, переговоры на эту тему он ведет лично с Владимиром Путиным.

Мы делаем правильные шаги в мировой политике. В мире нет никого, кто мог бы проводить переговоры с Путиным, кроме меня. С одной стороны, я веду переговоры и с Зеленским. Господин Путин сказал: «Давайте мы отправим зерно, вы превратите его в муку и отправите в бедные африканские страны». Это беспокоит некоторых людей, но мы поступим так, как считаем правильным, — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Айдыне.

Ранее польские депутаты Европарламента Адам Ярубас, Ярослав Калиновский и Кшиштоф Гетьман в своем обращении к Еврокомиссии заявили, что сложившаяся в Европе ситуация из-за поставок украинского зерна угрожает продовольственной безопасности ЕС и подрывает жизнеспособность местного сельского хозяйства. Как уточнили парламентарии, опасность заключается в нецелевом использованием импортируемого зерна.

В свою очередь глава Минсельхоза Турции Вахит Киришч рассказал, что из портов Украины в беднейшие страны доставляется небольшая часть продовольствия в рамках зерновой сделки. Всего вывезено около 17 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна, и лишь 5,4% из этого объема направлено нуждающимся государствам, отметил министр.