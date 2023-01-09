В Турции сообщили, что лишь 5,4% зерна из Украины идут в бедные страны Минсельхоз Турции: всего 5,4% поставок от зерновой сделки были направлено в нуждающиеся страны

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Наименьшая часть продовольствия, выходящая из портов Украины в рамках зерновой сделки идет в беднейшие страны, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минсельхоза Турции Вахита Киришчи. Всего вывезено 17 млн тонн зерна и другого продовольствия и только 5,4% идут в страны Африки и другие экономически неразвитые регионы.

По состоянию на 8 января по зерновому коридору на 633 судах вывезено 16,9 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна. Только 5,4% из этого объема доставлено самым бедным странам, которые испытывают в нем нужду, — заявил Киришчи.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова отправить зерно и муку в страны Африки через Черноморский зерновой коридор. При этом он отметил, что 44% украинского зерна отправляются в Европу, передает агентство Anadolu. 17 ноября зерновая сделка была продлена еще на 120 дней. В МИД РФ пояснили, что сделка была продлена автоматически, поскольку не было возражений от участвующих в ней сторон (Россия, Украина, Турция, ООН).

Ранее сообщалось, что сухогруз Glory, перевозящий около 65 тысяч тонн кукурузы с Украины, сел на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара в провинции Исмаилия. К месту происшествия направлены буксиры.