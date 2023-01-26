Российских певцов не пустят на международный конкурс в Норвегии Певцов из России и Белоруссии не допустят к участию в международном конкурсе в Норвегии

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Организаторы Международного конкурса музыкантов имени королевы Сони в Норвегии не допустят до подачи заявок исполнителей с гражданством России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на официальной странице конкурса в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Мероприятие проводится в Осло каждые два года, в этом году он будет проходить с 15 по 26 августа.

Конкурс выражает солидарность с Украиной и ее гражданами, поэтому заявки от певцов с российским или белорусским гражданством приниматься не будут, — говорится в сообщении.

Международный музыкальный конкурс королевы Сони проводится в Норвегии с 1988 года. С 1995 года он посвящен исключительно вокалу. В 2021 году победителем стала российская исполнительница, артистка Молодежной оперной программы Большого театра, сопрано Мария Мотолыгина.

Ранее сообщалось, что 46-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга Алена Сибиева стала третьей вице-бабушкой Вселенной в международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023». Финал конкурса прошел 21 января в болгарской Софии. Кроме россиянки в конкурсе также приняли участие 19 женщин из разных стран. Победительницей стала участница из Сингапура.

15 января стало известно, что российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова выбыла из борьбы за корону победительницы. В полуфинал вышли 86 участниц. В финал прошли только 16 из них.