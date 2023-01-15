Россиянка выбыла из борьбы за титул «Мисс Вселенная» Россиянка Ана Линникова выбыла из борьбы за титул «Мисс Вселенная»

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Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова выбыла из борьбы за корону победительницы. Мероприятие проходит в американском городе Новый Орлеан. В полуфинал вышли 86 участниц. В финал прошли только 16 из них. Об этом сообщает РИА Новости.

В топ-16 попали представительницы Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии.

Также из дальнейшей борьбы выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко.

Кроме того, участница из Норвегии не смогла продолжить выступление из-за болезни.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». В ходе выступления 22-летняя модель из Оренбурга продефилировала в купальнике, представила вечерний и национальный костюмы.

Также стало известно, что оргкомитет «Мисс Украина Вселенная» совместно с обладательницей титула «Мисс Украина Вселенная — 2021» моделью Анной Неплях обратился к организаторам международного конкурса «Мисс Вселенная — 2022». Украинская сторона призвала отстранить российскую модель Анну Линникову от участия в шоу в текущем году.